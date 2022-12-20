Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında lige en iyi şekilde hazırlanmak için Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe , bir yandan da ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertliler Joao Pedro ve Luan Peres'in durumunu yakından takip ederken sürpriz bir transfer hamlesi de geldi. İşte detaylar...









F.BAHÇE İSTANBULSPOR MAÇINA HAZIR

Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçının hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.









YENİ FERDİ BULUNDU

Ferdi Kadıoğlu’nu Avrupa çapında bir yıldız haline getiren Fenerbahçe, gözünü bir kez daha Hollanda’ya dikti. Yönetim, AZ Alkmaar’ın 19 yaşındaki Ümit Milli golcüsünü kadroya katmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe, şimdi Hollanda’dan yeni bir yıldız adayını hedefleri arasına aldı: Yusuf Barası... Alkmaar altyapısından yetişen 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon A takımda da şans bulmaya başladı. Hem forvette hem de kanatlarda görev yapabilen Yusuf, yüksek tekniği ve süratiyle dikkat çekiyor.

ALİOSKİ'DEN İYİ HABER

Önceki gün Arda Güler ve Altay Bayındır saha çalışmalarına başlamıştı. Dün de Ezgjan Alioski sahaya indi. Makedon sol bekin bu hafta takım çalışmalarına katılacağı öğrenildi. Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını dün salonda başlayan idmanla sürdürdü. Burada kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldıktan sonra sahada taktiksel çalışmalarla antrenman sona erdi.

OSAYİ SAMUEL'E ATLETİCO KANCASI

Fenerbahçe’de çok iyi bir performans sergileyen Osayi Samuel’in adı Premier Lig ekipleriyle anılıyordu. Nijeryalı yıldız için son iddia İspanya’dan geldi. Atletco Madrid’in, Samuel’i yakın takibe aldığı öğrenildi. Sağ bekte Molina dışında alternatifi olmayan teknik direktör Simeone’nin bu bölgeye takviye istediği ve Fenerbahçe’nin yıldızının adaylar arasında olduğu kaydedildi.

İKİ SEZONDA 31 GOL

İngiliz ekibi Blackburn'ün 23 yaşındaki forveti Brereton Diaz, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Şilili futbolcu, Championship'te son iki sezonda 31 gol attı. Sarı-lacivertlilerin bu transferde 3 ciddi rakibi bulunuyor.

Fenerbahçe'de ara transferde takviye konusu ocak ayında netleşecek. Luan Peres'in performansı ve Pedro'nun tedavi süreci belirleyici olacak. Ancak yönetim, stoper ve forvet mevkiisi için araştırmaları sürdürüyor. Gündeme gelen son ismin Ben Brereton Diaz olduğu iddia edildi.

3 CİDDİ RAKİP

Blackburn Rovers'ta forma giyen Şilili santrfor, Championship'te 9'u bu sezon olmak üzere son iki yılda 31 gol atarak dikkatleri çekti. Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Diaz'ın talipleri fazla. İngiliz basını; Everton, West Ham ve Leeds'in de 23 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. (Sabah)