Milli takım ve seçimler nedeniyle lige verilen üç haftalık ara sarı-lacivertliler için büyük avantaj sağladı.

Bu sürede üç önemli sakat oyuncusundan ikisi iyileşen Fenerbahçe, milli takımlara az sayıda oyuncu vermesini de avantaj olarak kullandı. Özellikle taktiksel açıdan eksikler kapandı. Takım kimliğinin oluşması ve gelecek senenin temelinin atılması için de bu ara oldukça büyük önem taşıyordu.

Sarı-lacivertliler zorlu sürece girerken hedefi oynayacağı 8 maçı da kazanmak olacak. Özellikle Ankaragücü maçından sonra oynanacak Galatasaray derbisi büyük önem taşıyor. Bu nedenle sakat futbolcuların iyileşmesi ve derbiye yetişmesi teknik heyet için öncelikli konulardan biriydi. Sakat futbolculardan Valbuena ve Dirar iyileşti. Ankaragücü maçına hazır hale geldi. Mehmet Topal’ın ise bu hafta takıma katılma ihtimali var. Bu üç haftalık ara sayesinde sonuç olarak üç önemli isim derbide sahada olacak.

Ersun Yanal ve ekibi üç haftalık arada taktik antrenmanlara ağırlık verdi. Fizik kondisyon açıdan Antalya kampından sonra belli bir aşama kaydeden takım bu arada da kondisyon yüklemesine devam etti. Ancak esas çalışma sahada yapıldı. Yanal, kafasındaki oyunu oynayabilmek için aradığı fırsatı bu arada buldu. Üç haftalık saha çalışmasında takıma birçok taktiği ezberletti.

(Milliyet)