Fenerbahçe , Giresunspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan sakatlıktan dönen Luan Peres salon, Gustavo Henrique ise saha çalışmalarına başlarken; Mert Hakan Yandaş günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladı. Lincoln Henrique ve İrfan Can Eğribayat’ın da tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı idmanla sürdürecek.



