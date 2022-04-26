Fenerbahçe 'ye Mert Hakan Yandaş ve Bright Osayi Samuel'den iyi haber. Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak sahayı terk eden iki ismin de durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Mert Hakan ve Samuel’in en geç Perşembe günü antrenmanlara katılması bekleniyor.

İki futbolcu ortaya koydukları performansla Teknik Direktör İsmail Kartal’ın değişmezlerinden olmuştu. Gelen iyi haber, 11 istikrarını sürdürmek isteyen İsmail Kartal’ı da rahatlatmış görünüyor. Ancak deneyimli teknik adam, olumsuz bir ihtimale karşı Nazım Sangare ve Sosa’yı da hazır tutuyor.

Öte yandan sarı lacivertlilerde Dimitrios Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo’nun tedavileri sürüyor.

TRT Spor







