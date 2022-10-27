UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe , liderlik adına önem taşıyan mücadelede Fransız ekibi Rennes'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Gustavo Henrique'den geldi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi, karşılaşmanın 57. dakikasında bir pozisyon esnasında topa vurduktan sonra sol üst ön adalesini tuttu ve kendini yere bıraktı. Kenara değişiklik işareti yapınca tecrübeli oyuncu sahaya sağlık görevlileri girdi. Sambacı'nın yerine Ezgjan Alioski oyuna dahil oldu.

Gustavo Henrique'nin net durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.







