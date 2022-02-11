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Fenerbahçe'ye Giresun'da coşkulu karşılama

Süper Lig’in 25. haftasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ordu-Giresun Havalimanı’nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

11 Şubat 2022, Cuma 18:26 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye Giresun'da coşkulu karşılama

Süper Lig ’in 25. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe , Ordu Giresun Havalimanı’na iniş yaptı. Ordu - Giresun Havalimanı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuları görmek için coşkuyla beklerken, sporcular da taraftarlar ile selamlaştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, fotoğraf çektirdikleri oyunculara başarıla dilerken, sarı-lacivertli kafile takım otobüsü ile havalimanından ayrılıp kamp yapacağı otele geçti.

Çotanak Spor Kompleksi'nde yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak, müsabakayı ise hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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