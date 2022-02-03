FANATİK yazarları Fenerbahçe 'ye geri dönen Ozan Tufan ve Sarı Lacivertliler'in gündeminde yer alan Efecan Karaca transferini değerlendirdi.

İşte Yusuf Dursun, Serkan Akcan ve Erman Özgür'ün yorumları...

İkinci toplar sahipsiz kalmasın diye! (Serkan Akcan)

Ozan Tufan, Pereira döneminin kayıplarından biriydi, Watford’ta doğru düzgün dakika alamadan yuvaya dönmesi iki taraf açısından da doğru görünüyor. Fenerbahçe’nin, merkezde öne doğru oynama becerisi yüksek, hücum setlerinde yay civarı ikinci topları tamamlayabilen bir orta sahaya ihtiyacı vardı. Fenerbahçe’nin kaleci rotasyonu ve kadro planlaması düşünüldüğünde sahada yerli oyuncu sıkıntısı yoktu ama Ozan’ın dönüşü İsmail Kartal’ın elini bu alanda da güçlendirmiş olacak. Ozan, gidene kadar zaten takımın kaptanıydı ve forma aidiyet duygusu yüksek bir futbolcuydu. Hem saha içi hem saha dışı için atılmış doğru bir adım gibi görünüyor. Efecan transferi gerçekleşirse sağ kenara büyük bir hareket gelebilir. İkinci yarıda daha ritimli bir Fenerbahçe izleme ihtimalimiz yükselebilir.









İyi bir 8 numara (Erman Özgür)

Öncelikle Fenerbahçe'nin kanat rotasyonu düşünüldüğünde Efecan Karaca'ya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ozan Tufan ise bu takım için Crespo, Zajc, Meyer gibi oyunculardan çok daha iyi bir 8 numara seçeneğidir. Yeter ki İsmail Kartal oynama istikrarını Ozan Tufan'a kazandırsın. Özellikle Sosa-Mert Hakan-Ozan Tufan üçlüsünün sezonun kalanı için Fenerbahçe orta sahasında ideal olduğunu düşünüyorum.

Bu kez başaracaktır (Yusuf Dursun)

Ozan Tufan, Fenerbahçe’ye tekrar geri döndü. Çalkantılı günler geçiren Fenerbahçe taraftarı ile iletişim kopukluğu yaşayan Ozan Tufan'ın bu kez şansını iyi kullanmasını bekliyorum. Onun için ikinci şans olarak gözüken bu transfer büyük bir fırsat. İsmail Kartal'la bu şansı en faydalı şekilde kullanacaktır. Ozan'ın İngiltere macerası kısa sürdü. Şimdi Fenerbahçe'de yeni bir sayfa açacak ve bence bu kez başaracaktır. Efecan Karaca büyük takımda forma giymek isteyen başarıya aç bir futbolcu. Gelirse Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır.







