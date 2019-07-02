Al Ittihad takımının Şilili teknik direktörü Jose Luis Sierra’nın yönetime verdiği raporda 28 yaşındaki futbolcunun gönderilmesini istediği belirtildi. Fenerbahçe’nin bu gelişme üzerine yeniden harekete geçmesi bekleniyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDE

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor’a kiralanan ve altı ay sonra yeniden millî takıma kadar yükselen Ozan Tufan, Fenerbahçe’de kendini ispatlamaya kararlı. Millî oyunculara verilen izne rağmen genç oyuncu dün arkadaşlarıyla birlikte sağlık kontrolünden geçip iş başı yaptı. (Türkiye Gazetesi)