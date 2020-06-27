Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor’u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, 65. dakikada Gökhan Töre’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında 70. dakikada Vedat Muriç’in golüyle öne geçti.

Müsabakanın 81. dakikasında Ndayishimiye’nin golüne engel olamayan Fenerbahçe, 89. dakikada Donald’ın golüyle 2-1 yenik duruma düştü.

Ozan Tufan galibiyeti getirdi

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Ozan Tufan, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren isim oldu.

Ozan, mücadelenin 90 ve 90+6. dakikalardaki golleriyle takımını galibiyete taşıdı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon ligdeki gol sayısını da 5’e yükseltti.