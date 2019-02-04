Fenerbahçe'ye formadan 40 milyon lira!

Fenerbahçe, sezon başından bu yana sattığı formalardan yaklaşık 40 milyon lira gelir elde etti.

04 Şubat 2019, Pazartesi 09:47
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Fenerbahçe'ye formadan 40 milyon lira!

21 Temmuz’da taraftarının isteğiyle Fenerium sitesine satılan forma sayısı için sayaç koyan Sarı-Lacivertliler, 199 bine ulaştı. 25 binden start alan sayaçta, peş peşe gelen kötü sonuçlarla artış istenen seviyede olmamıştı. Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında forma ve ürün satışlarında artış oldu.

Sarı-Lacivertliler sadece forma satışından yaklaşık 40 milyon lira gelir elde etti. İyi gidişatın sürmesi halinde bu rakamların çok daha üstüne çıkılması bekleniyor. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında çok kötü bir grafi k çizerken bile, maçlardaki seyirci ortalamasıyla dikkatleri çekmişti. 

(Akşam)

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