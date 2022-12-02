Dünya Kupası için verilen arada Fenerbahçe hareketli günler geçiriyor. Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte 18 Aralık'a kadar sürecek Dünya Kupası arasında 12 günlük izin yapan ve daha sonra çalışmalarına kaldığı yerden devam eden sarı lacivertliler, hazırlık maçlarıyla bu arayı iyi değerlendirmek istiyor.

Bu doğrultuda ilk hazırlık karşılaşmasını geçtiğimiz günlerde İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile gerçekleştiren Kanarya, bu karşılaşmada sakatlık şoku yaşadı.

JOAO PEDRO'DAN KÖTÜ HABER

Sezon başından beri şanssızlıkların peşini bırakmadığı Brezilyalı futbolcu, talihsiz bir an daha yaşadı. Vallecano mücadelesinin 70. dakikasında rakibi Abdul Mumin’in müdahalesiyle sol ayak bileği ters dönen ve gözyaşlarıyla yerde kalan tecrübeli futbolcunun durumu endişe yarattı.

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Fenerbahçe Kulübü, Rayo Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro’nun hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine hemen başlanan oyuncunun durumunun ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacağı belirtildi. Futbolcunun en fazla üç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

VALENCIA'NIN DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Yıldız futbolcu, Dünya Kupası’nda kaydettiği 3 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak başarılı performansı, Ekvador’un son 16’ya kalmasına yetmedi.

Enner Valencia'nın Tigres'teki Etkliyeci Anları

Valencia, ülkesinin elenmesinin ardından tatile çıktı. 33 yaşındaki oyuncunun kısa bir izin yaparak 5 Aralık Pazartesi günü takıma döneceği öğrenildi. Valencia, hemen sağlık kontrolünden geçirilecek. Eğer herhangi bir sıkıntı tespit edilmezse, yıldız futbolcu Antalya kampı kafilesine dahil edilecek.

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TRANSFER ÇALIŞMALARI

Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus'un transferde öncelik verdiği noktalar belirlendi. Portekizli çalıştırıcının sezon başından bu yana en çok takviye istediği bölge olarak stoper mevkii dikkat çekti. Kim Min Jae'nin ayrılışıyla bu bölgede güç kaybı yaşayan Kanarya'da gözler stoper transferine çevrildi. Adaylar belli olurken forvet transferi için de bir karar alındı.

Özellikle Joao Pedro'nun yaşadığı sakatlığın uzun sürecek olması sarı lacivertli takımı forvet transferine de yönlendirecek. Bu durumda gündeme gelen ilk isim ise Hollandalı futbolcu Memphis Depay. Barcelona’nın 5 milyon Euro’ya önerdiği Memphis Depay için Sarı-Lacivertliler kolları sıvayabilir. Yönetim ayrıca alternatif isimleri de araştıracak. Jesus’tan gelecek talebe göre çalışmalar başlayacak.

NINO SÜRE İSTEDİ

Fluminense, takımın kaptanı olan başarılı stoperin 2024’te bitecek sözleşmesini uzatmak için teklif yapmıştı. Brezilya basını, Nino’nun karar vermek için ekstra süre istediğini yazdı. 25 yaşındaki futbolcu takımında mutlu, ancak bir yandan da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya da sıcak bakıyor. Fenerbahçe’nin yanı sıra Hollanda’dan ve Meksika’dan da Nino için teklifler var. Jorge Jesus’un ikna etmek amacıyla Sambacı’yla görüntülü bir görüşme yapabileceği öne sürüldü.





HÜBERS'E OLUMLU RAPOR

Köln ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Timo Hübers, bir süredir Fenerbahçe’nin radarındaydı. Gözlemci ekibinin Alman savunmacı için olumlu rapor vermesi, Hübers’in de adaylar arasına girmesini sağladı. Sarı-Lacivertliler’in 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaptığı ilk görüşmenin iyi geçtiği kaydedildi. Yönetim, Hübers ile el sıkışıp Köln’ü uygun bir bonservise ikna etmeye çalışacak. Alman ekibi yüksek talepte bulunursa, bu transfer rafa kaldırılabilir.

SAMET HERKESİN GÖZDESİ

Samet Akaydın, sezonun flaş takımlarından Adana Demirspor’un en çok parlayan isimlerinden biri oldu. Bu performansı, hem 28 yaşındaki futbolcuya Milli Takım’ın kapılarını açtı hem de transferin gözdesi haline getirdi. Fenerbahçe, başarılı savunmacıyı zaten takip ediyordu. Ancak özellikle Milli davet sonrası Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor da devreye girdi. Ancak Ali Koç, Adana Demir Başkanı Murat Sancak’la iyi ilişkilerini kullanıp, işi bitirmek istiyor.

FERDİ'YE SÜRPRİZ TALİP

Sarı lacivertli takımda tecrübeli teknik Jorge Jesus, kadroyu güçlendirmek isterken bir yandan da parlattığı yıldızlar için teklif geliyor. Bunların başında gelen isim olan Ferdi Kadıoğlu için daha önce İtalya Serie A takımı Napoli teklif yapmıştı. Hem Eljif Elmas hem de Kim Min Jae transferinde sarı lacivertli takımla sıkı ilişkiler kuran İtalyan ekibin temsilcileri, bu kez milli futbolcu için kapıyı çalmıştı. Ancak Ferdi'yi isteyen tek kulüp Napoli değil.





FRANSIZ EKİBİ TEKLİF YAPTI

Geçen sezondan başlayarak bu sezon da Jorge Jesus'la birlikte performansını her geçen gün katlayan Ferdi, A Milli Futbol Takımı'nın da gözdesi haline geldi. Takvim'de yer alan habere göre; Hollanda ile Türkiye arasında hangi takımı seçecek sorularına Ay-Yıldızlılar'ı seçerek nokta koyan Ferdi için, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes teklifte bulundu.

Her ne kadar Rennes ile oynanan iki karşılaşmada da oynayamamış olsa da Fransız ekibinin hocası Bruno Genesio tarafından özellikle takip edilen 23 yaşındaki futbolcu için harekete geçildi. Ferdi için Fenerbahçe'nin kapısını çalan Rennes, 10 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

İŞTE İSTENEN BONSERVİS BEDELİ

Ancak alınan bilgilere göre; Fenerbahçe miktarı çok az bulduğu için teklif hiç düşünmeden geri çevrildi. Yönetimin şu anda Ferdi Kadıoğlu için beklentisinin en az 20 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtiliyor.

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Milli Takım'da çok önemli bir çıkış yakalayan 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 12 maçta forma giyerken takımına 2 asistlik katkıda bulundu.

SEZON BİTMEDEN OLMAZ

Yönetim, Jorge Jesus'un sisteminde çok önemli bir yeri olan Ferdi Kadıoğlu'nu sezon bitmeden göndermeye kesinlikle sıcak bakmıyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızın Transfermarkt verilerine göre; 12 milyon Euro piyasa değeri var. Ferdi Kadıoğlu son iki sezondaki çıkışıyla çok sayıda Avrupa kulübünün transfer listesine girmeyi başardı.