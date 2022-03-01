Fenerbahçe 'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında Zajc'ın yerine oyuna giren Enner Valencia, maçın son anlarında ceza alanında bir sakatlık yaşadı. Bir süre bileğini tutup yerde yatan Valencia, sekerek saha dışına çıktı. Ekvadorlu yıldızın durumu bugün yapılan kontrollerden sonra belli oldu.

Son durumu merak edilen başarılı oyuncunun ilk kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde 32 yaşındaki oyuncunun üst adalede kanama ve zorlanma tespit edildi. Yıldız futbolcunun 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinde formasından uzak kalması bekleniyor.

Valencia, karşılaşmanın 90. dakikasında Zajc yerine oyuna dahil olmuştu. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 resmi forma giyerken 10 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

Ajansspor







