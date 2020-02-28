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Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues müjdesi

Fenerbahçe'ye çifte müjde... Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues, dünkü antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaptılar.

28 Şubat 2020, Cuma 07:14 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues müjdesi

Fenerbahçe’de Antalyaspor ile oynanacak lig maçının hazırlıklarına devam edildi. En büyük gelişme, sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues’in dönüşü oldu. İki futbolcu, takımdan ayrı düz koşu yaparken, Antalya maçında oynamaları beklenmiyor. Diğer futbolcular ise 5’e 2 top kapma oyunu ve pas çalışması yaptıktan sonra yarı alanda çift kale maç oynadı.

Ersun Yanal, maçta as takımı sürekli değiştirdi. Falette, Ferdi ve Mehmet Ekici zaman zaman as takımda görev yaptı. Ancak Yanal’ın ilk 11’le ilgili kararını bugün vereceği öğrenildi. Antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

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