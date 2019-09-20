Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile 21 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Emre Belözoğlu, Victor Moses ve Mauricio Isla idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştılar.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım dışında tüm oyuncular antrenmana katılırken tecrübeli sol bek de özel program dahilinde çalıştı.

Takımı Ankaragücü maçı öncesi motive eden kaptan Emre Belözoğlu, “Bize her zaman destek olan taraftarımızın önünde kazanarak geçtiğimiz haftayı unutturalım. Evimizde bize yakışan futbol oynayarak sahadan üç puanla ayrılalım ve derbi öncesi taraftarlarımızı mutlu edelim. İlk iki haftada olduğu gibi son ana kadar sahada mücadele ederek, kazanan taraf olalım” diye konuştu.

Yusuf Dursun