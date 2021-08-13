Geçtiğimiz sezonun transfer dönemine oranla çok daha sessiz bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe , şu ana kadar yalnızca Serdar Dursun, Steven Caulker ve Çağtay Kurukalıp'ı resmen duyurdu. İki ismin yanı sıra Min-Jae Kim'i de İstanbul'a getiren Sarı Lacivertliler, transfer görüşmelerine devam ediyor.

Vedat Muriç gündeme girdi

Golcü transferinde ilk hedef olarak Alexander Sörloth'u belirleyen Fenerbahçe, bu transferin maliyeti nedeniyle işleri biraz daha ağırdan alıyor. Kanarya'da son olarak golleriyle taraftarı ve teknik heyeti memnun eden bir performans sergileyen forvet oyuncusu Vedat Muriç olmuştu.





Sarri ile yükselişe geçmek istiyor

Serie A ekibinde geçirdiği ilk yılda beklenen performansı gösteremeyen Muriç, takımın yeni hocası Maurizio Sarri ile yeniden yükselişe geçmek istiyor. Deneyimli teknik adam, Muriqi'yi takımda tutarak sezon içerisinde çokça şans vermeyi düşünüyor.

Felipe Caicedo önerildi

Bu gelişmelerin yanı sıra Lazio ile iyi ilişkileri bulunan Fenerbahçe'ye İtalyan ekibinden yeni bir öneri geldi. Lazio'nun Ekvador asıllı golcü oyuncusu Felipe Caicedo, Vedat Muriqi'nin yerine sarı-lacivertli ekibe önerildi. 32 yaşındaki forvet oyuncusu, 2017 yılından bu yana Lazio forması giyiyor.









Ayrılması için onay verildi

İtalyan basınında yer alan ve Sabah'ın derlediği haberde, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caicedo'nun Sarri tarafından ayrılması için onay verildiği belirtildi. İtalya Serie A'da toplamda 139 maça çıkan Ekvadorlu golcü, 33 gol ve 15 asistle oynadı. Felipe Caicedo'nun kariyerinde daha önce Basel, Manchester City, Lokomotiv Moskova ve Espanyol gibi Avrupa'nın önemli kulüpleri bulunuyor.

Sörloth'ta rakip Marsilya

Öte yandan Alexander Sörloth için yoklamaya devam eden Fenerbahçe'nin bu transferde oldukça güçlü bir rakibi bulunuyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'nın Sörloth'u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya yakın olduğu Fransız basınından söylenenler arasında.







