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Fenerbahçe'ye, Eda Erdem Dündar'dan kötü haber

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar rahatsızlandı. Ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden 35 yaşındaki voleybolcuya viral zatürre tanısı konulunca deneyimli ismin hastaneye yatışı yapıldı.

05 Ocak 2023, Perşembe 20:41 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye, Eda Erdem Dündar'dan kötü haber

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'ndan kötü haber... Sarı-Lacivertliler'in kaptanı Eda Erdem Dündar rahatsızlandı. Ateş ve öksürük şikayetiyle özel bir hastaneye giderek muayene olan 35 yaşındaki voleybolcuda yapılan tetkikler ve görüntülemeler sonrasında viral pnömoni (viral zatürre) tespit edildi.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Sporcumuzun yatışı yapılarak tedavisine başlanmış ve takibi devam etmektedir. Kaptanımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor" denildi.

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