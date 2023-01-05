Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'ndan kötü haber... Sarı-Lacivertliler'in kaptanı Eda Erdem Dündar rahatsızlandı. Ateş ve öksürük şikayetiyle özel bir hastaneye giderek muayene olan 35 yaşındaki voleybolcuda yapılan tetkikler ve görüntülemeler sonrasında viral pnömoni (viral zatürre) tespit edildi.





Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Sporcumuzun yatışı yapılarak tedavisine başlanmış ve takibi devam etmektedir. Kaptanımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor" denildi.