Fenerbahçe’ye durmak yok

Hem ligde hem de kupada şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe’ye dinlenmek yok. Sarı-Lacivertliler, Kırklareli maçının hemen ardından Alanyaspor mesaisine başladı. 12.00’deki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Bu karşılaşmada Vedat Muriç ve Max Kruse, attıkları gollerle teknik heyetten alkış aldı. Fenerbahçe, Alanya maçı öncesi son antrenmanını bugün yaptıktan sonra kampa girecek.