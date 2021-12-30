İranlı oyuncu, geçen sezon Ukrayna’nın Zorya Lugansk takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştı. Allahyar, burada başarılı bir dönem geçirdi. Genç forvet, Zorya ile çıktığı toplam 50 resmi maçta 15 gol atıp, 7 asist yaptı.

Allahyar, bu performansıyla Ukrayna’nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Shakhtar’ın 20 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği, Metalist’in ise teklif yaptığı belirtildi. Ancak Fenerbahçe teklifi geri çevirdi. Allahyar’ın Zorya ile olan sözleşmesi yarın bitecek ve yeni yıldan itibaren Sarı-Lacivertliler’e dönüş yapacak. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen İranlı oyuncu, “Önemli tecrübeler kazandım. Artık Fenerbahçe’de kendimi göstermek istiyorum” dedi.