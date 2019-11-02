Ülker Stadı’ndaki İstanbul Anadolu Lisesi’nin arazisi, Fenerbahçe Kulübü’ne devredildi. Dün okul önünde toplanan öğrenciler, veliler ve mezunlar bu kararı protesto etti. “Okuluma dokunma”, “Arazi değil eğitim yuvası”, “AVM değil okul” ve “120 yıllık tarihimize saygı” yazılı dövizler açıldı.

Yapılan basın açıklamasında, “600’den fazla öğrencisi olan 120 yıllık başarılı bir eğitim yuvasının otopark ve rezidans yapılmak istenmesi kamuoyunun vicdanını sızlatacak vahim bir durumdur” denildi.

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