Galatasaray derbisi öncesi, Fenerbahçe ’nin Milli görevdeki oyuncuları performanslarıyla moral depoluyor.

Miha Zajc coştu bir kere

Miha Zajc, Slovenya kampına katılmadan önce Kayserispor maçında şık bir gole imza atmıştı. Başarılı orta saha oyuncusu, ülkesinin formasıyla 2-2 sona eren Slovakya mücadelesinde de ağları sarstı. Zajc, son olarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi maçında da müthiş performansını sürdürdü. 27 yaşındaki futbolcu, 2-1 kazandıkları karşılaşmada takımının ilk golünü kaydetti. Slovenya’dan Fenerbahçe’ye son derece moralli bir şekilde dönen Miha Zajc, görev aldığı 3 resmi müsabakada da ağları sarsma başarısı gösterdi.









Pelkas asistini yaptı

Dimitris Pelkas için bu sezon Fenerbahçe’de işler pek de istediği gibi gitmiyor. Yunan yıldız sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından formunu yükseltemedi ve bir türlü düzenli forma giyemedi. Ancak Pelkas, Yunanistan Milli Takımı’nda biraz da olsa moral buldu. Başarılı oyuncu, 1-0 kaybedilen İspanya mücadelesinde 78. dakikada oyuna girmişti. 28 yaşındaki futbolcu, ilk 11’de başladığı Kosova maçında ise Masouras’ın golünde harika bir asiste imza attı. Pelkas, bu sezonki ilk golünün ardından ilk asistini de Yunanistan formasıyla yapmış oldu.

Serdar golleri sıralıyor

Serdar Dursun, bu sezon transfer olduğu Fenerbahçe’de inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Ancak tecrübeli oyuncunun Milli Takım kariyeri harika başladı. Serdar, Ay-Yıldızlı formayla çıktığı ilk maçta Letonya filelerini sarsmıştı. 30 yaşındaki forvet, Cebelitarık karşılaşmasını da boş geçmedi, 1 golü ise ofsayt nedeniyle iptal edildi. Büyük bir gurur yaşayan Serdar Dursun, bugünkü kritik Karadağ maçında da Kuntz’tan görev bekleyecek. Milliler güzel bir skor alabilirse, Serdar da Fenerbahçe’ye büyük bir mutlulukla dönecek.







