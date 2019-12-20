Fenerbahçe'ye derbi motivasyonu Volkan Demirel'den

Kadıköy’de derbi kaybetmeyen Volkan Demirel, Beşiktaş maçı öncesi kolları sıvadı. Genç antrenör, takımla konuşmasında, “Sahamızdaki derbilerde ne bizim, ne rakibimizin durumu önemli. Çıkıp kazanacağız” dedi.

20 Aralık 2019, Cuma 06:01
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Fenerbahçe'ye derbi motivasyonu Volkan Demirel'den

Sivasspor yenilgisi sonrası Beşiktaş maçının önemi daha da arttı. Derbide yaşanacak bir kayıp, Sarı- Lacivertliler için daha ligin ilk yarısı bitmeden şampiyonluk yarışına havlu atmak anlamına gelebilir. Bu nedenle Samandıra Tesisleri’nde Beşiktaş maçının hazırlıkları detaylı bir şekilde dört koldan sürdürülüyor. Sezon başında futbol hayatını noktalayıp antrenör olarak teknik heyette göreve başlayan Volkan Demirel de kritik müsabaka öncesi kolları sıvadı.

‘Sahaya çıkınca anlarsınız’

Takım kaptanlarını da yanına alan Volkan, futbolculara motivasyon konuşmaları yapıyor. Futbolculuk kariyerinde Kadıköy’de Galatasaray ve Beşiktaş’a hiç maç kaybetmediğini hatırlatan genç antrenör, “Sahamızda oynadığımız derbilerde ne bizim, ne de rakibin form durumu önemlidir. Yıllardır, en kötü dönemimizde bile 50 bin taraftarımızın desteğiyle derbi kaybetmedik. Bu maçların havası çok farklı. Sahaya çıktığınızda zaten atmosferin çok farklı olacağını göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

‘Herkese mesaj vereceğiz’

Galibiyetin kendileri için tek seçenek olduğunu hatırlatan Volkan Demirel, “Kadıköy geleneğinin değişmeyeceğine eminim. Çıkıp kazanacağız ve şampiyonluk yarışını sonuna kadar bırakmayacağımızın mesajını herkese vereceğiz” diye konuştu.

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