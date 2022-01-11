Süper Lig'e 26 yıl sonra dönen Adana Demirspor, Fenerbahçe karşısında da tarihi bir skora imza attı. Mavi-Lacivertliler en son 1988'de mağlup ettikleri rakiplerini 34 yıl aradan sonra devirdi. 31 Ocak 1988'de yine Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Adana Demirspor rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. O karşılaşmadan sonra bir daha Fenerbahçe önünde galibiyet alamayan Güney ekibi, rakibine üst üste 9 maçta kaybetmişti.

3 büyükten 7 puan

Valencia'nın golüyle geriye düştüğü karşılaşmada, Gökhan İnler'in füzesiyle dengeyi kuran ve Belhanda ile sonuca giden Adana Demirspor böylelikle Fenerbahçe önündeki kötü tabloyu da tersine çevirmiş oldu. Adana Demir bu galibiyetle 3 büyüklerden puan alma başarısını da gösterdi. İlk yarıda Beşiktaş deplasmanında üç farktan gelip 3-3 berabere kalan Mavi-Lacivertliler 2 maç önce de sahasında Galatasaray 'ı 2-0'lık skorla devirmişti. Maç sonunda Belhanda, "Galibiyet golünü attığım için çok mutluyum. Bu maç için çok çalıştık. Büyük maçlarda motivasyon kendiliğinden geliyor" dedi.