Fenerbahçe'ye CSKA Moskova maçı öncesi Dyshawn Pierre'den kötü haber
Turkish Airlines EuroLeague'in 8. hafta maçında deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da geçtiğimiz hafta oynanan Olympiacos maçında sakatlanan Dyshawn Pierre'in forma giyemeyeceği açıklandı.
Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, önemli iki eksikle Rusya'ya gitti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Olympiacos maçında kasık bölgesinden sakatlanan Dyshawn Pierre'in CSKA Moskova maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Son haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Danilo Barthel'in ise çalışmalara başladığı fakat Rusya kafilesinde yer almayacağı aktarıldı.