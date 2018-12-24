Odion İghalo, 21 golle Çin Süper Ligi’ne damga vursa da takımı Changchun Yatai’nin küme düşmesine engel olamadı. “Kariyerime 2. Lig’de devam etmem” diyen Nijeryalı forvet, sözleşmesini tek taraflı fesh ederek kulüpten ayrıldı. Menaceri, takım arayışına başladı. 29 yaşındaki oyuncunun artık Avrupa’ya dönmek istediği kaydedildi. Galatasaray’la adı anılan İghalo, Fenerbahçe’ye de önerildi.

Yanal’dan onay

Ersun Yanal’ın; fizik gücü yüksek, bitirici vuruşları başarılı ve hızlı olan İghalo’ya yeşil ışık yaktığı iddia edildi. Fenerbahçe de yıldız futbolcunun durumunu araştırmaya başladı. Çin ekibi Yatai, golcü oyuncunun sözleşmesini fesh etmesine rağmen bunun kabul edilemez olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, İghalo’nun hâlâ kendi futbolcuları olduğu belirtildi. Ancak İngiliz basınına göre Nijeryalı oyuncu, sözleşmedeki ‘ligden düşerse serbest kalır’ maddesini hayata geçirdi.

Cenk giderse...

Sarı-Lacivertliler, bu nedenle İghalo’nun durumunun netleşmesini bekliyor. Eğer FIFA’dan onay çıkarsa, Fenerbahçe’nin teklif yapacağı kaydedildi. Odion İghalo, Yatai’de forma giydiği 55 karşılaşmada 36 gol atarken, 8 de asist yaptı. İngiliz basını, Everton’ın ocak ayında Cenk Tosun’u satması halinde İghalo’yu kadrosuna katmaya çalışacağını öne sürdü.

‘İronik bir durum’

Odion İghalo, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, “Kariyerimin en iyi sezonunda ilk kez ligde düşme üzüntüsünü yaşamam ironik bir durum. Önümüzdeki yıl Afrika Uluslar Kupası var. Orada yer alabilmem için üst seviyede oynamalıyım. Yatai’den ayrıldım. Yeni takımım için aceleci davranmayacağım. Şu anda tatildeyim. Her şeyle menacerim ilgileniyor” dedi.