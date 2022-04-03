Napoli'nin Kim Min-Jae aşkı bitmiyor! Fenerbahçe sezon başında Vitor Pereira'nın özel isteği ile transfer edilen Güney Koreli stoper formu ile vazgeçilmezler arasına girdi. Sarı-Lacivertli taraftarların "Savunma Bakanı" lakabını taktıkları 25 yaşındaki defans oyuncu 3 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Çizme temsilcisinin teklifi ise 15 milyon euro.

KIM MIN-JAE, MANOLAS'IN YERİNİ DOLDURACAK

Fenerbahçe'nin devre arasında teklifini reddettiği Napoli sezon sonu Kim Min-Jae için tekrar harekete geçti. Aksam.com.tr'nin İtalya basınından aktardığı haberlere göre, Napoli, Güney Koreli stoper için şimdiden Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Yunan stoperi Kostas Manolas'ı Olimpiyakos'a gönderen Napoli, Kim Min-Jae ile savunma hattındaki boşluğu doldurmak istiyor.

KIM MIN-JAE İÇİN 15 MİLYON EURO

Çizme temsilcisinin hedefi Güney Koreli stoperi 15 milyon euroya kadrosuna katmak. Fenerbahçe'nin 3 milyon euroya Çin'den transfer ettiği 25 yaşındaki savunmacının serbest kalma bedeli ise 23 milyon euro.

Fenerbahçe ile arasında Eljif Elmas transferinden dolayı oluşan olumlu ilişkilere güvenen Napoli bu transferi uygun fiyata tamamlamak istiyor. (Akşam)