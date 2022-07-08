Bright Osayi-Samuel ve Emre Mor, Graz kampının son gününde Mol Fehervar ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. İki oyuncunun kontrolleri dün yapıldı.

Samuel ve Emre’nin çekilen MR’larında ciddi bir sorun tespit edilmedi. Tedavileri devam eden ikilinin kısa sürede takıma katılacakları ve 20 Temmuz’daki Dinamo Kiev maçında hazır olacakları belirtildi.

Tempo yüksek, keyifler yerinde

Jorge Jesus, 1 gün izin verdiği öğrencilerini dün yüksek tempolu idmanla yine yordu. Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman daha sonra sahada koşu ve çabukluk hareketleriyle sürdü. Ardından oyuncular iki gruba ayrıldı. Futbolcular 5’e 2 top kapma oyunu oynayıp, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.