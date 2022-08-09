Fenerbahçe 'ye dijital platformda büyük şok yaşatan bir haber geldi. Sarı Lacivertliler'in YouTube hesabı ele geçirildi. Hesabın ismi değiştirildi ve yüklenen videolar silindi. Bu olay sosyal medyada kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı da sorun yaratmış ve Sarı Lacivertliler'in dijital ekibi yoğun çalışma sonrası hesabı kurtarabilmişlerdi.

Hesap geri alındı

Kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe, hesabı geri alarak ismini eski haline çevirdi.