Fenerbahçe sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. 90+2. dakikada Serdar Aziz'in golüyle bir puanı kurtaran Fenerbahçe gelecek hafta oynayacağı Konyaspor maçında birçok oyuncusundan faydalanamayacak.

Maçın ilk yarısında Max Kruse'yi sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de bu maçta sarı kart gören Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Ozan Tufan'ın yanı sıra kırmızı kart gören Tolgay Arslan cezalı duruma düştü.

Cezalı konuma düşen 4 futbolcu Konyaspor deplasmanında görev yapamayacak. Max Kruse'nin durumu ise tedavisinin ardından belli olacak.