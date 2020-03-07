Fenerbahçe'ye büyük şok! Tam 5 futbolcu...

Fenerbahçe'de 2-2 biten Denizlispor maçında tam 4 futbolcu ceza duruma düşerken Max Kruse de sakatlanarak oyuna devam edemedi.

07 Mart 2020, Cumartesi 22:32 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye büyük şok! Tam 5 futbolcu...

Fenerbahçe sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. 90+2. dakikada Serdar Aziz'in golüyle bir puanı kurtaran Fenerbahçe gelecek hafta oynayacağı Konyaspor maçında birçok oyuncusundan faydalanamayacak.

Maçın ilk yarısında Max Kruse'yi sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de bu maçta sarı kart gören Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Ozan Tufan'ın yanı sıra kırmızı kart gören Tolgay Arslan cezalı duruma düştü. 

Cezalı konuma düşen 4 futbolcu Konyaspor deplasmanında görev yapamayacak. Max Kruse'nin durumu ise tedavisinin ardından belli olacak.

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