TFF, Fenerbahçe’nin harcama limitini 224 milyon 731 bin 66 lira olarak belirledi. Yüzde 30’luk sapma ile birlikte bu rakam 292 milyon 150 bin 385 TL çıkıyor. Takım harcama limitine; profesyonel futbolcu ücret giderleri, teknik kadro giderleri ve menajer ücretleri dahil oluyor. Başkan Ali Koç, 31 Ekim 2019’da katıldığı bir TV programında kadro bütçesinin 70 milyon 900 bin euro olduğunu belirtmişti. Bu rakam 473 milyon 162 bin 854 liraya denk geliyor. Yani Kanarya’nın harcama limitinden 181 milyon liralık fazlası bulunuyor. Fenerbahçe, 31 Ocak’a kadar kaynak yaratmak zorunda. (Akşam)