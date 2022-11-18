Fenerbahçe , sezon başında Jorge Jesus'u takımın başına getirerek, şampiyonluk için en önemli hamlesini yapmıştı. Dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı, takıma gelip detaylı bir inceleme yaptıktan sonra kendi planına uygun oyuncuları kadroya katmak için yönetim ile birlikte çalışmalarını yapmıştı. Tam olarak 12 futbolcuyu transfer eden sarı lacivertliler, hem 8+3'lük yabancı sınırından ötürü hem de Jesus'un planları doğrultusunda olmaması nedeniyle eldeki bazı oyuncuların transferine izin verdi.





BERISHA AUGSBURG'DA UÇTU

Salzburg'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Alman forvet Mergim Berisha, satın alma opsiyonu ile Augsburg'a kiralandı. 24 yaşındaki futbolcu Alman ekibine kiralandıktan sonra değeri 4.5 milyon euroya düşmüştü ancak orada gösterdiği başarılı performansla değerini 6 milyon euroya yükseltti.

Berisha, Bundesliga'da çıktığı 10 maçta 3 gol 4 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle attığı gollerin bir tanesi Bayern Münih'e diğeri de Leipzig'e olması adının daha da duyulmasına neden oldu.

OZAN'IN YANINA GİTTİ

Sarı lacivertliler'in kiralık olarak gönderdiği isimlerden bir tanesi de Dimitrios Pelkas. Yunan futbolcu Ozan Tufan'ın da forma giydiği Acun Ilıcalı'nın takımı olan Hull City'ye gönderildi. 29 yaşındaki orta saha, Championship'te çıktığı 14 maçta 2 gol 1 asistle oynadı. Pelkas'ın Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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SAMATTA SÜRE ALAMIYOR

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle Aston Villa'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Tanzanyalı forvet, beklentilerin uzağında kalınca geçen sezon Royal Antwerp'e kiralanmıştı.

Bu sezon da kadroda yer bulamadığı için satın alma opsiyonuyla Genk'e kiralanan 29 yaşındaki forvet, çok fazla süre bulamadı ve 13 maçta toplamda 251 dakika forma giydi. Tecrübeli futbolcu 13 karşılaşmada sadece 1 gole imza attı.

TEK GOLÜ FENER'E

Fenerbahçe'nin geçen sezon Bursaspor 'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Burak Kapacak, bu sezon Fatih Karagümrük'e kiralandı. 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu İstanbul ekibiyle 6 maça çıkıp 1 gol kaydetti. Burak'ın o attığı tek gol de Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe'ye gelmişti. Sarı lacivertliler, iyi bir teklif gelmediği sürece Burak'ı göndermeyi düşünmüyor.

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GELDİĞİ GİBİ GİTTİ

Kanarya, geleceğe yatırım amacıyla Watford'dan 250 bin euro bonservis bedeliyle Tiago Çukur'u kadrosuna kattı. 19 yaşındaki futbolcu, daha fazla forma şansı bulabileceği Belçika ekibi Dender'a kiralandı. Genç forvet oyuncusu burada forma giydiği 11 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Bu isimlerden bazılarının satın alma opsiyonu varken, bazı isimler yalnızca bir sezonluğuna kiralık olarak gönderildi. Sezon sonunda Augsburg, Mergin Berisha'yı kadrosuna katarak Fenerbahçe'ye önemli 4 milyon euroluk bir gelir sağlayacak. Sarı lacivertliler, 24 yaşındaki forveti 5 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Samatta Genk'te fazla forma şansı bulamıyor. Tanzanyalı forvetin 3 milyon euroluk bir satın alma bedelinin olduğu öğrenildi.

Diğer futbolcuların transferleriyle ilgili süreç sezon sonuna doğru netlik kazanacak.

Onur Erdem BAYRAMIÇ / Fanatik.com.tr



