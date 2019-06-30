MBA okulları (Medicana Bilim Akademisi) ile eğitim sektörüne giren Medicana Grup, Fenerbahçe Kulübü ile yaptığı işbirliği ile Fenerbahçe Üniversitesi’ni açarak eğitim alanında iddialı bir başlangıç yapacak. Fenerbahçe Üniversitesi, ilk olarak 5 fakülteyle 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde, öğrenci kabulüne başlayacak.

Konuyla ilgili olarak Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt şunları söyledi: “Sağlık ve eğitim, toplumsal yaşamın, en temel ve öncelikli ihtiyaçları arasında yer alıyor. Bu iki yaşamsal alanda da Medicana markasıyla topluma hizmet etmek düşüncesi, bizi çok mutlu ediyor.”

‘Uygulama imkanı bulacaklar’

“Mesleki formasyonu yüksek ve entelektüel derinliği olan dünya vatandaşlarının yetiştirmek istiyoruz. İş dünyası ile iş birliği içinde olacağız. Öğrenciler buradaki iş ağları üzerinden teorik bilgiyi uygulama imkanı bulacak. Medicana Grup şirketlerinde staj ve öncelikli işe alım imkanları olacak. Üniversitemiz, Ataşehir lokasyonunda eğitim-öğretime başlayacak. Yüksek burs oranlarıyla, Türkiye’nin en çok burs veren üniversiteleri arasında yer alacağız.”

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