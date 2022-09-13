Fenerbahçe 'de Jorge Jesus'un sezon başında kadroya dahil ettirdiği Bruma gelen transferlerin ardından forma savaşında geride kaldı. Sarı-lacivertliler UEFA listesine almadığı Bruma'nın lisansını yabancı sınırı nedeniyle çıkarmadı. Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Portekizli futbolcuya talip çıktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe sezon başında PSV Eindhoven'dan Bruma'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Portekizli oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun Hollanda basınında zorunlu olduğu yönünde iddialar öne sürüldü. Bruma'nın sözleşmesindeki opsiyonun 4 milyon euro olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcu, Jorge Jesus tarafından bu sezon 5 maçta şans buldu. Bruma bu süreçte 1 asist üretti ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.









TAKVİYELER SONRASI ŞANS BULAMADI

Fenerbahçe'de üst üste gelen transferlerin ardından Bruma forma şansı bulmakta zorlandı. 27 yaşındaki oyuncu Jorge Jesus tarafından yedek kulübesinde bekletildi. Sarı-lacivertliler daha sonra UEFA listesine Bruma'nın adını dahil etmedi. Öte yandan kısa süre önce TFF'ye bildirilen lisans listesinde Bruma yer almadı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF’nin tescil listesine dahil edilmemişlerdir. Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır. Oyuncularımızdan Armindo Bruma’da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edilmiş olup, 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir."

HOLLANDA'DA GÜNDEM OLDU

Bruma'nın lisansının çıkarılmaması Hollanda basınında geniş yer buldu. 27 yaşındaki sol kanat için Voetbal International'de yer alan haberde "Fenerbahçe, Bruma için acı verici bir karar aldı" başlığı kullanıldı. Voetbal Primeur ise "Bruma için bir aksilik daha" ifadeleriyle Fenerbahçe'nin kararını okuyucularına duyurdu. Eindhovens Dagblad'da konuyla ilgili haberde "Fenerbahçe, PSV'den kiraladığı Bruma'yı kullanmıyor" denildi.

MACCABİ TEL AVİV İDDİASI

Fenerbahçe'de 14 yabancı kuralı nedeniyle lisansı TFF'ye bildirilmeyen Bruma konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in Portekizli futbolcuyu transfer etmek istediği vurgulandı. İsrail'de yayın yapan Sport1'in özel haberine göre; Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler başladı.

PSV'YE BİLGİ VERİLDİ

İsrail'de 28 Eylül'de bitecek transfer dönemi öncesi Maccabi Tel Aviv'in bu transferi sonuçlandırmak istediği kaydedildi. Görüşmelerden PSV Eindhoven'ın bilgisinin olduğu aktarıldı. Maccabi Tel Aviv'in Bruma'nın maaşı konusunda Fenerbahçe'yle görüşmelerde bulunduğu ve şu anda kontrat konusunda görüşüldüğü vurgulandı.

BRUMA SICAK BAKIYOR

Bruma'nın da kadro dışı kalmak yerine forma giyebilmek için İsrail'e gitmeye sıcak baktığı savunuldu. Sezon başında büyük beklentilerle PSV'den Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Bruma'nın opsiyonunun 4 milyon euro olduğu belirtildi. Tecrübeli kanat oyuncusu Fenerbahçe'de 5 resmi maçta 192 dakika süre alabildi. (Skorer)