Dünya Kupası arasına 13 maçta topladığı 29 puanla lider olarak giren Fenerbahçe , devre arası için transfer çalışmalarına başladı. Önceliği stoper hattına veren sarı-lacivertli ekip, Jorge Jesus'un talimatıyla kadrosunu güçlendirmeye devam edecek. Bu bağlamda Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sağ kanat bölgesinde eksiklik gören Jesus, bu bölgeye takviye istedi. İşte Fenerbahçe'nin gündemine gelen o yıldız...

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Enner Valencia'nın Tigres'teki Etkliyeci Anları

VALENCİA KENDİNİ AŞTI

Valencia, 2017- 2018'de Meksika'da Tigres forması giydiği dönemde 15 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Ekvadorlu yıldız, Giresunspor'a attığı golle şimdiden 15'e ulaştı, gözünü rekora dikti. 33 yaşındaki santrfor, şimdiden 22 maçta bu sayıya ulaştı. Valencia, eğer bir gol daha atarsa kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşmış olacak.

"BU SONUCU BEKLEMİYORDUK"

Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Giresunspor'a 2-1 kaybetti, mücadelenin ardından teknik direktör Jorge Jesus özeleştiri yaptı. Portekizli çalıştırıcı, "Bu sonucu beklemiyorduk. İkinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen iyi bir oyun sergiliyorduk. Sonrasında iki gol yedik. Ancak hâlâ lideriz" yorumunu yaptı.









F.BAHÇE ARDA KARDEŞLER İLE KAZANAMIYOR

Sarı-Lacivertliler 1-0 öne geçtiği maçta Giresunspor'a 2-1 kaybetti. Mücadele sonrasında ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği son 4 maçtan da Fenerbahçe galibiyetle ayrılamadı. 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Kanarya bu 4 maçın 2'sinde de 10 kişi kaldı. geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor'la karşılaşan Fenerbahçe, Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maçı 1-0 kaybederek kupaya veda etmişti. Aynı sezon Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanına giden Sarı-Lacivertli ekip, yine Arda Kardeşler'in orta hakem olduğu maçta kazanamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

PEDRO TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe 'de Joao Pedro şoku yaşanıyor. Süper Lig'de 14. hafta maçında Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Giresunspor'u konuk ettiği maçın ilk yarısında 10 kişi kaldı. Sarı-Lacivertli takımda Brezilyalı golcü Joao Pedro ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 30 yaşındaki futbolcu maçın 13. ve 40. dakikalarında yaptığı fauller sonrasında çift sarı karttan kırmızı gördü. Brezilyalı futbolcu bu sezon geride kalan haftalarda sarı kart dahi görmemişti. Pedro Dünya Kupası'na verilen ara sonrası oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

KANARYA'YA BİR MACAR DAHA!

Sağ kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekipte gündeme gelen isim Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da top koşturan Roland Sallai oldu. Fenerbahçe'nin, devre arası transfer döneminde 25 yaşındaki Macar kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği ifade edildi.

Sallai, bu sezon Freiburg'da genellikle yedek kulübesinden oyuna dahil oldu ve 10 maçta görev aldı. Macar oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol 1 asistlik katkı verdi.

MENAJERLİĞİNİ ROGON YAPIYOR

Roland Sallai'nin temsilciğini ise Fenerbahçe'nin yakın ilişkiler kurduğu menajerlik şirketi ROGON yapıyor. Oyuncunun Alman ekibi Freiburg ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Macar futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Roland Sallai ayrıca Macar Milli Takımı'ndan Fenerbahçeli Attila Szalai'nin arkadaşı. Attila Szalai'nin de menajerliğini ROGON üstleniyor. (Aspor)







