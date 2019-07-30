Kanarya’da öne çıkan isim ise Bas Dost. Portekiz’den gelen haberlere göre Sporting Lizbon’dan ayrılmayı kafasına koyan 30 yaşındaki golcüye en ciddi teklifi Fenerbahçe yaptı. Diğer adaylar Sevilla, Schalke, Bordeaux, Tigres olsa da sarı-lacivertliler bir adım önde görünüyor.

Oyuncu teklife sıcak

Oyuncunun menajeri Günther Neushaus, ciddi anlamda temasa geçen tek kulübün Fenerbahçe olduğunu belirtirken Kanarya’nın satın alma opsiyonu ile kiralama önerisi yaptığı vurgulandı. Daha önce de sarı-lacivertlilerin gündemine gelen Bas Dost teklife sıcak bakarken, Sporting Lizbon’un cevabı bekleniyor. Bas Dost’un Lizbon’da 35 maçta 23 gol, iki asisti var. (Türkiye Gazetesi)