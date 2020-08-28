Fenerbahçe’ye bedava yıldız: Ryan Fraser!

Resmi olarak hiçbir takımla sözleşmesi bulunmayan futbolculardan kurulu En İyi 11’i sizler için hazırladık. Takımı olmayan ve bonservisi elinde olan bu bedava yıldız oyunculardan kurulu En İyi 11 içinden birçok isme Süper Lig takımlarının ilgisi bulunuyor!

FANATİK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.