Fenerbahçe’ye bedava yıldız: Ryan Fraser!
Fenerbahçe’den kanat transferi için bomba bir hamle geldi. Fenerbahçe’nin bonservisi elinde bulunan yıldız futbolcu Ryan Fraser’la ilgilendiği iddia edildi. Bu transferde Fenerbahçe’nin rakibiyse son şampiyonluk Başakşehir oldu. 26 yaşındaki İskoç sol kanat oyuncusunu gibi serbest oyuncu piyasasının en kıymetli isimlerini Fanatik Gazetesi Youtube Kanalından öğrenebilirsiniz!
Resmi olarak hiçbir takımla sözleşmesi bulunmayan futbolculardan kurulu En İyi 11’i sizler için hazırladık. Takımı olmayan ve bonservisi elinde olan bu bedava yıldız oyunculardan kurulu En İyi 11 içinden birçok isme Süper Lig takımlarının ilgisi bulunuyor!
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