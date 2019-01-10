Fenerbahçe'ye baklavalı moral

ANTALYA Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Belek'te kamp yapan takıma baklava ikram etti. Dernek Başkanı Alican Demirci ve çok sayıda dernek üyesi, Antalya Belek'te takımın kamp yaptığı otele giderek, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara, üzerinde Fenerbahçe yazılı baklava ikram etti.

10 Ocak 2019, Perşembe 17:47
- A +
Fenerbahçe'ye baklavalı moral

ANTALYA Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Belek'te kamp yapan takıma baklava ikram etti.

Dernek Başkanı Alican Demirci ve çok sayıda dernek üyesi, Antalya Belek'te takımın kamp yaptığı otele giderek, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara, üzerinde Fenerbahçe yazılı baklava ikram etti. Takıma sevgi gösterisinde bulunan dernek üyeleri, antrenmanı da izleyerek destek verdi. Üyeler, kulüp idari menajeri Volkan Ballı'ya da başarılar diledi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.