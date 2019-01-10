ANTALYA Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Belek'te kamp yapan takıma baklava ikram etti.

Dernek Başkanı Alican Demirci ve çok sayıda dernek üyesi, Antalya Belek'te takımın kamp yaptığı otele giderek, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara, üzerinde Fenerbahçe yazılı baklava ikram etti. Takıma sevgi gösterisinde bulunan dernek üyeleri, antrenmanı da izleyerek destek verdi. Üyeler, kulüp idari menajeri Volkan Ballı'ya da başarılar diledi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)