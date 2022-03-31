Süper Lig 'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmaları ile başladı. Sonrasında 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

İsmail Kartal'dan olumlu not

Sarı-Lacivertli ekipte sakatlığını atlatan Attila Szalai ile Ferdi Kadıoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalışırken iki isim çift kale maçta teknik direktör İsmail Kartal'dan olumlu not aldılar.

İdmana, Milli takımlarından dönen isimlerden Kim Min-Jae yetişirken, Tisserand, Diego Rossi ve Enner Valencia uçakları İstanbul'a geç iniş yaptığı için yetişemediler. 3 futbolcu yarın gerçekleştirilecek olan antrenmanda yer alacaklar.

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Yusuf Dursun



