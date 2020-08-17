‘Fenerbahçe’ye asla hayır diyemezdim’

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Litvanyalı basketbolcu Edgaras Ulanovas, Sarı-Lacivertli kulüp hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu: Kariyerim açısından 'hayır' diyemeyeceğim bir teklifti. Fenerbahçe'nin tarihini, özellikle de son yıllarda koyduğu hedefler ve bunlara ulaşma potansiyelini, başarısını biliyorum. Böyle bir takımdan ilgi görmek beni çok mutlu etmişti. Açıkçası çok da uzun bir süreç olmadı. Aynı zamanda Fenerbahçe taraftarından çok sayıda mesaj aldım.”