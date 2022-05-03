Bu sezon Fenerbahçe taraftarlarını en çok heyecanlandıran isimlerin başında gelen Arda Güler, sarı-lacivertli takıma saha içinde de büyük bir katkı sağlıyor.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 3 gol atıp 3 asist yapan 17 yaşındaki hücum oyuncusu, toplamda 12 maçta forma giydi.
Fenerbahçe, ligde oynadığı 12 maçta sadece 284 dakika sahada kalan Arda Güler'in sahada olduğu bu maçların tamamını kazanarak müthiş bir istatistik yakaladı.
İşte Arda Güler'in süre aldığı maçlar;
2. hafta: Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
15. hafta: Fenerbahçe 4-0 Çaykur Rizespor
25. hafta: Giresunspor 1-2 Fenerbahçe
26. hafta: Fenerbahçe 2-0 Hatayspor
27. hafta: Kasımpaşa 1-2 Fenerbahçe
29. hafta Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe
30. hafta Fenerbahçe 2-1 Konyaspor
31. hafta Kayserispor 0-4 Fenerbahçe
32. hafta Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
33. hafta Fenerbahçe 2-0 Göztepe
34. hafta Çaykur Rizespor 0-6 Fenerbahçe
35. hafta Fenerbahçe 3-2 Gaziantep FK
Hürriyet