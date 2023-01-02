Süper Lig ’de 16 hafta sonunda 32 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe , ligin 17’nci haftasında deplasmanda oynayacağı mücadele için kente geldi. Antalya Havalimanı'na Fenerbahçe kafilesinin gelmesinden yaklaşık yarım saat önce taraftarlar, iç hatlar gelen yolcu kapısında bir araya geldi. Tezahüratlarla takımın gelişini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, kafilenin havalimanından çıkışı ile büyük coşku yaşadı. Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi ve Jesus’a çiçek verdi. Taraftarlar otobüse giden futbolcularla da fotoğraf çektirdi.

OTEL ÖNÜNDE MEŞALE ŞOV

Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını, konaklayacağı otel önünde de yalnız bırakmadı. Taraftarlar burada da meşaleler yakarak ışık şovları yaptı ve Antalyaspor maçı öncesi takımlarına destek verdi.

KAMP KADROSU

Fenerbahçe’nin Antalyaspor maçı kamp kadrosunda, “Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi” yer aldı.

3 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosunda Joao Pedro, Luan Peres ve saha çalışmalarına başlayan ancak riske atılmayan Enner Valencia yer almazken; Arda Güler ise kadroda kendine yer buldu.

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda yarın saat 20.00’da oynanacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. (DHA)