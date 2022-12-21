Fenerbahçe'ye Altay Bayındır ve Arda Güler müjdesi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı Lacivertliler'de Altay Bayındır ve Arda Güler, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Fenerbahçe , deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sona eren Altay Bayındır ile Arda Güler idmanın tamamında takımla çalıştı. Sarı Lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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