Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirerek gündem olan Fenerbahçe , sezona fırtına gibi başladı. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da lider olarak yoluna devam een Kanarya, oynadığı oyun ve aldığı başarılı sonuçlarla yoluna devam ediyor. Ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunu lider olarak tamamlayıp üst tura yükselen Fenerbahçe, Dünya Kupası arasının bitmesiyle mücadelesine kaldığı yerden devam etmek istiyor.





TRABZONSPOR KARŞISINDA

Sarı lacivertliler, ligin 15. haftasında, Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon beklentilerden biraz uzak kalan geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor 'a konuk oluyor. Zorlu mücadele öncesinde ve Dünya Kupası arasında gerçekleştirdiği hazırlık maçlarının tamamını kazanan ve hazır olduğunu gösteren Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor.

Kupanın 5. tur maçında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u Joshua King ve Batshuayi'nin (2) golleriyle 3-1 mağlup eden sarı lacivertliler, Adana Demirspor'u uzatma dakikalarında attığı gollerle 4-2 mağlup eden Spor Toto 1. Lig ekibiyle eşleşti. Bu mücadele 17,18,19 Ocak 2023 tarihlerinden birisinde oynanacak.





TRANSFER ÇALIŞMALARI

Bu arada devre arası transfer dönemine az bir süre kalırken Kanarya'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Bir savunma ve bir forvet önceliğiyle harekete çıkan Fenerbahçe'de şimdi bir de kaleci transferi söz konusu olabilir.

Savunmaya herkesin peşinde olduğu ve yerli statüsü nedeniyle de talepleri üstüne çeken isimlerden birisi olan milli futbolcu Samet Akaydın yer alıyor. Adana Demirspor formasıyla başarılı performans sergileyen ve sonrasında milli takıma kadar yükselen Samet, İstanbul devlerinin radarına girdi.





FORVETE TANIDIK İSİM

Jorge Jesus'un forvet transferinde gündeme getirdiği ilk isim ise Beşiktaş 'ta 2 kez forma giymiş olan golcü futbolcu Vincent Aboubakar. 2 sezon öncesinde Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla yeniden kiralık olarak gelmiş olan Kamerunlu futbolcu, o dönemde yaşanan şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olmuştu.

Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takım formasıyla da kalitesini gösteren 30 yaşındaki futbolcu, şu an mücadele ettiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da mutlu değil. Devre arasında kulübüyle yollarını ayırmak isteyen golcü futbolcu için bu kez Fenerbahçe devreye girdi.





ALTAY BAYINDIR ŞOKU

Fenerbahçe yönetimi ile maaş konusunda anlaşamayan milli eldiven, İtalyan kulübünden garanti isteyip beklemeye geçti.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek Altay Bayındır gelecek planlarına başladı. Milli eldiven için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 24 yaşındaki kalecinin kendisiyle ilgilenen İnter'e ilk 11'de oynama şartı koştuğu öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetimle maaş konusunda bir türlü anlaşamayan Altay, 25 milyon TL istemiş ama bu talep kabul görmemişti. İtalyan ekibinin kaleci adayları arasında Bournemouth forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı Neto ile M.Gladbach'ın kalesini koruyan 34 yaşındaki Yann Sommer de yer alıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır, bu hafta içinde F.Bahçe'ye imza atmazsa, 1 Ocak itibarıyla istediği takımla anlaşma hakkını elde edecek ve bonservissiz gidebilecek.



