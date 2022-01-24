Başarılı file bekçisi iki sezondur büyük şanssızlıklar yaşıyor. Altay Bayındır, geçen sezon bileğindeki kırık yüzünden 6 maç kaçırmıştı. 23 yaşındaki kaleci, 30 Ekim’deki Konya maçında da omzundan sakatlanmış ve ameliyat olmuştu. 17 maçta görev yapamayan Altay, artık dönüş hazırlığında. Başarılı kalecinin Antalya kampında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Bir diğer sakat oyuncu Mert Hakan Yandaş’ın da antrenmanlara başlaması bekleniyor. Hasta oldukları için Sivas’a götürülmeyen Ferdi ve Mesut da gecikmeli de olsa kampa katılacak.