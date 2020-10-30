FB TV’nin genç sunucusu Dilay Kemer, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Uzun süredir ekrandan uzak kalan Dilay Kemer, sevenleriyle sosyal medyadan iletişim kuruyordu. Genç sunucu Ekim ayı ortasında yoğun bakıma alınmıştı.

Fenerbahçe 16 Ekim'de attığı bir tweette şu ifadeler yer vermişti:

Kanalımızın sevilen yüzü Dilay Kemer’e acil şifalar diliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz seninle!

Dilay Kemer'den kötü haber geldi. 32 yaşındaki genç sunucu kansere yenik düştü. Kemer'in vefat haberi instagram hesabından ailesi tarafından şu sözlerle paylaşıldı:

Biricik kızımızı, canımızı Dilay'ımızı kaybettik maalesef.

Dilay Kemer, Mayıs ayında Instagram hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

Merhaba... Uzun zaman oldu paylaşım yapmayalı. Açıkçası 'Nasılsın?' sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü 'İyiyim' desem iyi değilim, 'Kötüyüm' desem kötü de değilim ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane-ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Tahmin edersiniz ki bu durumdayken en duymak ve cevaplamak istemediğim soru nasıl olduğum. Her dakika bunu konuşmak, herkese tek tek anlatmak moralimi bozuyor. Zaten doktorum da hastalık konuşmayı yasakladı ama bütün o güzel mesajlar için, endişeleriniz için teşekkür ederim ve böyle hayırlı bir gecede yine dualarınızda olmak isterim.







