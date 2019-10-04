Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko, geçen sezon Anadolu Efes ile oynadığı final serisinde toplam 5 maç ceza almıştı. Sarı-Lacivertli kulüp bu cezaları hangi karşılaşmalarda çekeceklerini açıkladı.

Sezonun ilk haftasında, Sigortam.net İTÜ Basket maçında seyircisiz oynayan Kanarya, ayrıca Gaziantep, Türk Telekom, TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka mücadelelerinde de tribün desteğinden yoksun kalacak. Fenerbahçe’nin 12. haftada Anadolu Efes ile dış sahada oynayacağı maçta da taraftarların yer alamayacağı aktarıldı.