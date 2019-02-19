Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 12 oyuncusundan sadece Skrtel ve Şener’i kadroda tutmayı planlayan Fenerbahçe, ilk neşteri forvet hattına vuracak.

Devre arasında savunma ve orta sahaya önemli takviyeler yapan, ancak golcü girişimlerinden sonuç alamayan yönetim, Ersun Yanal’ın verdiği rapor doğrultusunda harekete geçti. Takımdaki en büyük problemin son vuruş eksikliği olduğunu belirten Yanal’ın, golcülerin skora yeteri kadar katkı sağlamamasını vurgulaması üzerine sezon sonunda sözleşmesi bitecek Soldado ile kiralık olan Slimani’nin üzeri çizildi. 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Frey’i elden çıkarmak için de çalışmalar başladı. Bu üç oyuncuyla da yolları ayıracak olan Fenerbahçe, yeni sezonda birbiriyle yarışacak iki üst düzey golcü transferi planlıyor. Ayrıca, bir de gelecek vaat eden genç bir kabiliyetin kadroya dâhil edilmesi düşünülüyor.

HEDEF AVRUPA PAZARI

Teknik direktör Ersun Yanal’ın kafasında bazı isimleri belirlediği belirtilirken yönetimin, Yanal ile Comolli arasında yapılacak değerlendirme toplantısından sonra operasyonu başlatacağı belirtiliyor. Kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntıları ve devam eden finansal fair play anlaşmasını da göz önünde bulunduran yönetimin, transferi fiyatlar tavan yapmadan bitirmek istediği ifade ediliyor. İsim konusunda tam ise bir sessizlik hakim. Ancak daha önceki görüşmelerinde Yanal ile Comolli’nin birkaç isim konusunda fikir birliğinde olduğu öne sürüldü. Oyuncular hakkında henüz detaylı bir bilgi sızmasa da İngiltere ve Fransa’da top koşturan yıldızlarında gündemde olduğu, ayrıca Avrupa’da top koşturan Türk gençlerinin de yakından takip edildiği biliniyor. (Türkiye Gazetesi)