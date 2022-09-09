Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Dinamo Kiev karşısında çıktı. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş 'ta geçiren Batshuayi, teknik direktör Jorge Jesus tarafından kadroya dahil edildiği ilk mücadelenin 69. dakikasında Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil oldu. Sahaya girmesinin ardından oldukça istekli bir görüntü sergileyen Belçikalı forvet, gol pozisyonuna girmek adına elinden geleni yaptı.

Çok şık vurdu

Ukrayna ekibinin özellikle 1-1'den sonra iyice kapanan savunmasında iki kişiyle marke edilen 28 yaşındaki futbolcu, uzatma anlarında ceza sahası içerisinde adeta kendisini unutturdu. Hava topu mücadelesinde rakipten seken top, kale arkasındaki Batshuayi'ye geldi. Belçikalı yıldız, şık bir vuruşla ilk maçında golünü attı ve takımını galibiyete taşıdı.

'Karşılığı gollerle vereceğim '

Golcü oyuncu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Fenerbahçe'den transfer teklifi almak bana çok iyi hissettirdi. Mutlu oldum. Burada bana herkes çok fazla güven verdi. Ben de bunun karşılığını atacağım gollerle vermek istiyorum. Taraftarın gösterdiği sevgi beni çok fazla mutlu etti. Bana güç ve motivasyon sağladılar.





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