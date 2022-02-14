Son olarak Süper Lig 'de 19 Ocak'ta oynanan Altay maçında forma giyen Mesut Özil sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır formasından uzak kalmıştı. 33 yaşındaki futbolcudan müjdeli haber geldi.

UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü karşılaşacağı Çek ekibi Slavia Prag maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe antrenman fotolarını paylaşırken, Mesut Özil'in de idmana çıktığı ve takımla çalıştığı görüldü. Yıldız oyuncunun neşeli tavırları da dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan sakatlıklarını atlatan Luiz Gustavo ile Filip Novak da takımla çalışmalara başladı. Ozan Tufan ise grup antrenmanında yer almadı.

Mesut bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 23 maça çıkarken, 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.