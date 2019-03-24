Milli maçlar Fenerbahçe’ye ilaç gibi geldi... Lige verilen arada Sarı-Lacivertli takımın 3 önemli oyuncusu, hazır hale gelecek. Ersun Yanal’ın dört gözle beklediği Mehmet Topal, Dirar ve Valbuena’nın sakatlıkları büyük oranda geçti. Sağlık ekibinin haftalardır yoğun tedavi uyguladığı 3 yıldız, hafta içinde takımla antrenmanlara başlayacak. Bu isimlerle ilgili sürekli kulüp doktorlarından bilgi alan Yanal, bir sürpriz yaşanmazsa Mehmet Topal, Dirar ve Valbuena’yı Ankaragücü maçında sahaya sürmeyi planlıyor. Ersun hoca, kritik süreçte tecrübeli isimlere her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyor.

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Çok kritik çünkü...

Sarı-Lacivertliler için 7 Nisan’da Eryaman Stadı’nda oynanacak mücadele oldukça önemli. Çünkü Fenerbahçe, kazanması halinde puanını 34’e çıkartacak ve Sarı-Lacivertliler’in üstündeki ve altındaki takımlar 27. haftada birbirleriyle karşılaşıyor.

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Sistem oturuyor

Mehmet Topal, Dirar ve Valbuena’nın tamamen hazır olması halinde teknik direktör Ersun Yanal 3 ismi de 11’de oynatacak ve kafasındaki sistem de oturmuş olacak. Ankaragücü deplasmanında Sarı- Lacivertliler maça işte bu kadroyla başlayabilir...

Ankaragücü maçının muhtemel 11’i: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Ekici, Dirar, Soldado, Valbuena (Moses)

Yusuf Dursun