Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. İkinci yarıya çok iyi bir başlangıç yapmak isteyen ve üst sıralara yükselmek isteyen Sarı-Lacivertli takımda transfer hareketliliği yaşanıyor. Sadık Çiftpınar transferini bitiren Fenerbahçe diğer bölgeler içinde girişimlerini sürdürüyor. Bu arada Fenerbahçe'ye Yunus Mallı transferinden kötü haber geldi. Ayrıca Pelkas için girişimler sürüyor. İşte 10 Ocak Perşembe son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

YUNUS MALLI'DAN KÖTÜ HABER!

Fenerbahçe transfer döneminde 4 koldan çalışmalarını sürdürürken gündeme milli takımımızın oyuncusu Yunus Mallı da geldi.

Fenerbahçe adına iki yönetici hem kulübü hem de oyuncuyla görüşmek için Almanya’ya giderken, Sarı-Lacivertliler Wolfsburg kulübüyle anlaşma zemini yakaladı.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın da çok istediği bir oyuncu olan Yunus ise bu tekliften dolayı çok heyecanlandığı fakat kariyerine şimdilik Almanya’da devam etmek istediğini ifade ederek Fenerbahçe’nin teklifini reddetti. Yunus için tüm şartları seferber eden Fenerbahçe kanadının bu girişimleri ise şu anlık sonuçsuz kaldı.

Tüm bu yaşananlara rağmen ikna çalışmaları sürse de an itibariyle Almanya’dan ayrılmayı düşünmeyen Yunus Mallı’nın iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bu yüzden de şimdi olmasa bile bu transferin ilerleyen dönemlerde gerçekleşebileceği öğrenildi. (Habertürk)

FENERBAHÇE PELKAS'I İSTİYOR...

Yabancı transferinde sessizliğini koruyan Fenerbahçe'de ofansif orta saha tramsferi yönetimin ilk hedefi durumunda. Önce çıkan isim ise PAOK'un 10 numarası Dimitris Pelkas. Ancak Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa oynayan PAOK, oyuncusunu devre arasında bırakmak istemiyor. Ancak Pelkas'ın teklife sıcak bakması Fenerbahçe'nin elini güçlendiren önemli unsur.

Görüşmeleri yapan Damien Comolli, transfer henüz bitiremedi ancak önemli mesafe kat edildiğini bildirdi. Bilindiği gibi Pelkas, yılbaşı tatili için kız arkadaşıyla İstanbul'a gelmiş ve basketbol takımının Real Madrid ile oynadığı Euroleague maçını salonda takip etmişti. Pelkas yazın Yunan basınına ise 'Fenerbahçe bana kazancımın 4 katını teklif etti' demişti. (Sabah)

FENERBAHÇE İÇİN LUKAS İDDİASI!

Fenerbahçe için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler'in Brezilya Serie A'da bu sezon küme düşen Parana kulübünün orta saha oyuncusu Jhonny Lucas'la ilgilendiği ve genç oyuncu için harekete geçtiği öne sürüldü.

Kulübü Parana ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan 18 yaşındaki Lucas'ın menajeri de Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı. Orta sahada oyunu çift yönlü oynayabilen Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

Avrupa'dan talipleri var!

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen genç orta sahayı ülkesi Brezilya'dan Vasco De Gama ile birlikte Avrupa'dan bazı takımların takip ettiği öğrenildi. F.Bahçe'nin Cezayirli golcüsü Slimani, "Forvetler gol atamadığı zaman eleştirilir, bu son derece normal. Ben sahaya çıktığım zaman elimden geleni yapıyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ İSTİYORDU! F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELDİ: BABACAR

Fenerbahçe içinde bulunduğu kötü durumdan çıkmak için transfere sarıldı. Takımı Ersun Yanal’a emanet ettikten sonra transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Yeni Malatyaspor’un tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar’ı kadroya katan Sarı-Lacivertliler’de sportif direktör Damien Comolli, dünyanın dört bir yanında oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Soldado, Slimani ve Frey’in performansından memnun olmayan Comolli, forvetin yanı sıra bir orta saha ve bir de kanat oyuncusu için temaslarını sıklaştırdı.

Sassulo'da mutsuz...

Forvet için İtalyan ekibi Sassuolo’da mutsuz olan Khouma Babacar’ı listeye alan Sarı-Lacivertliler, 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için takımıyla görüşmelere başladı. İtalyan basınından Alfredopedulla’nın haberine göre; Sassuolo’da Matri, Raspadori ve Kevin-Prince Boateng gibi yıldızların arkasında kalan Babacar, Fenerbahçe’ye bir adım yakın. Habere göre, Sarı-Lacivertliler’den gelen satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralama teklifine İtalyan ekip sıcak bakıyor. (Güneş)

ISLA İÇİN SÜRPRİZ İDDİA!

Fenerbahçe'nin 2017 yazında Cagliari'den kadrosuna kattığı Mauricio Isla, geçtiğimiz aylarda Sarı Lacivertli yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Sarı Kanarya ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan Şilili futbolcunun takımdaki geleceği ise büyük merak konusu olmuştu.

30 yaşındaki sağ bek ile ilgili kadro dışı kaldığı günden bu yana ortaya atılan transfer iddiaları bitmek bilmezken bunlara bir yenisi de Ada basınından geldi.

Soccer Souls adlı internet sitesinde yayımlanan bir makalede Sarı Lacivertli futbolcunun yeni rotasının İngiltere Premier Ligi olması gerektiği ifade edildi.

Makalede Fulham menajeri Claudio Ranieri'nin Manchester United forması giyen Tim Fosu-Mensah yerine Isla için girişimlerde bulunabileceği yazıldı.

Özellikle çok yönlülüğü ve iş ahlakına vurgu yapılan Isla'nın Fulham için biçilmiş kaftan olduğu ifade edildi.

Öte yandan Fulham'ın deneyimli sağ bek için Fenerbahçe'nin kapısını kiralama teklifiyle çalması bekleniyor.

FERNANDAO TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR!

Brezilyalı golcü Fernandao'dan flaş karar. Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da eşi hamileliğin son günlerinde kız çocuğunu kaybedince apar topar ülkesine giden 31 yaşındaki golcü Al Wahda takımından ayrılmaya karar verdi. Menajerler tarafından Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerilen Fernandao ile bazı Süper Lig kulüpleri de ilgileniyor.

3 milyon Euro'ya gitmişti

Fernandao sezon başında sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'ya 3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Çıktığı 14 maçta sadece iki gol atabilen Brezilyalı golcü beklentileri karşılayamadı.

Performansı hayal kırıklığı!

Son aylarda Arap ekibinde 11 yüzü göremeyen Fernandao bir çok maçta sonradan oyuna girmesine rağmen son 11 maçta gol orucunu bozamadı.

Oldukça mutsuz olan ve Arabistan şartlarına alışamayan Fernandao takımdan ayrılmaya karar verdi. Brezilyalı futbolcu bu durumu açık bir şekilde takımdaki arkadaşlarına da artardı.

Türkiye'ye dönüyor!

Son olarak kızının hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan ve hala Brezilya'da bulunan golcü futbolcu Türkiye'ye dönmek istiyor. Golcü futbolcu menajeri tarafından eski kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi. Ancak iki kulübün transfere sıcak bakmadığı Süper Lig'den bazı takımların oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi. (Yakup Çınar)